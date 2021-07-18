На Троєщині жінка врізалася у ТРЦ і знесла будку паркувальника: відео епічного ДТП

Жінка-водій не розминулася з паркувальником / Фото: dtp.kiev.ua
У Києві на Троєщині жінка на автомобілі протаранила торгово-розважальний центр, а потім ще й знесла "будку" людини, яка відповідає за парковку. Відповідні кадри опубліковано спільнотою dtp.kiev.ua у Facebook.
Незвичне ДТП сталося біля ТРЦ "Район", що на вулиці Лаврухіна.
"Жінка на автомобілі KIA розгубилася і спочатку врізалася у будівлю торгового центру, а потім, здавши назад, протаранила "будку" паркувальника, яка впала на Volkswagen, що виїжджав з ТРЦ. Тільки після кількох ударів жінка припинила спроби виїхати. Люди не постраждали. Ми все-таки рекомендуємо отримувати бодай мінімальні навички водіння перед покупкою водійських прав", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня у Києві сталося п'яне ДТП – загибла дівчина вилетіла з вікна на асфальт. Відразу ж після ДТП брат водія, чоловік потерпілої, втік з місця аварії – він кинув вмираючу на асфальті дружину.
А сьогодні у столиці стріляли на Солом'янці, є поранений. Спочатку поліцейські припустили, що був конфлікт двох чоловіків, але потім знайшовся свідок з іншою версією.
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