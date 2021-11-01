Напрявляли на неї пістолет. У Києві хлопці знущалися з хворої бабусі (відео)

У Києві підлітки познущалися над хворою бабусею / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві підлітки вирішили познущатися над старенькою заради відео в соцмережі.

Відео опублікували в одному з Telegram-каналів.

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Спочатку один із хлопців направляв пістолет на бабусю, а другий, який був за кадром, говорив: "Не стріляй".

"У Києві шизоїди вирішили прославитися і знущалися над бабусею, що хворіє, направляючи на неї пістолет і записуючи все на відео. Нічого кращого не придумали як викласти все в інстаграм" , – написали у Telegram-каналі.

Один із хлопців узяв пістолет і спочатку спрямовував його на себе, а потім на бабусю. При цьому підліткам було смішно.

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Після того, як ситуацію почали обговорювати в соцмережах, один із хлопців вирішив вибачитися. Він записав відео, де визнав свою провину.

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