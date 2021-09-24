Під Києвом вдруге підпалили машини: згоріли 5 автомобілів (фото)

На парковці ЖК Paradise Avenue горіли п'ять легкових автомобілів – на відео видно, що це був підпал

Під Києвом згоріли 5 авто / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області, де раніше спалили автомобіль відомого блогера, на парковці ЖК Paradise Avenue в селі Крюківщина сталася серйозна пожежа. Невідомі підпалили машини, причому вдруге за останні 6 місяців.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Інцидент стався о 2:00 24 вересня на парковці нового житлового комплексу. На відео з камер відеоспостереження видно, як невідомий чоловік розливає на машини пальне, після чого вони спалахують.

Фото: "Алярм"

На місці події працювали рятувальники, вони загасили вогонь. Втім, врятувати деякі машини не вдалося.

Авто згоріли дотла. Фото: "Алярм"

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Місцеві жителі припускають, що пожежі можуть бути пов'язані з помстою одного з мешканців ЖК. Хто саме підпалив машини, поки невідомо. Цим будуть займатися слідчі.

На місці працювали рятувальники. фото dtp.kiev.ua

Також люди нагадали, що аналогічний випадок стався в липні цього року, коли внаслідок підпалу також згоріли кілька машин. Однак причетних так і не встановили.

Якщо поліцейські все ж знайдуть зловмисника, йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.