Не беруть україномовних: у Києві компанія потрапила у гучний скандал (фото)

У столиці стався мовний скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві чоловікові відмовили у співбесіді під час прийому на роботу тому, що він не захотів спілкуватися виключно російською у колективі. В результаті в Мережі спалахнув скандал.

Про це повідомив Богдан Мельник на сторінці Facebook.

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Деталі скандалу

На фото опублікованого листування можна побачити, що чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди, бо у колективі компанії розмовляють російською мовою, а він відмовився це робити. Киянин заявив, що використовуватиме її лише як іноземну мову.

"Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії, яка має офіси у 6 містах України, виключно тому, що я говорю українською. Мені відмовили у наступному етапі співбесіди лише тому, що я говорю українською в Україні, і це київський офіс. Зашквар, обурення та купа інших епітетів подумки", – написав Богдан Мельник.

Скріншот листування зі співробітницею компанії

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У Мережі обурюються

Користувачі Мережі обурилися поведінкою компанії та висловили свою думку у коментарях:

"Оце зашквар"

"Таке взагалі буває?"

"Ого, не очікував, що таке може бути сьогодні, ще й в айтішці, цікавий подальший діалог".

"Це пі***ц. Ця компанія має бути у чорному списку всіх українських програмістів"

"Це ж кримінал! Це дискримінація"

У Києві таксист відмовився везти пасажирів через українську мову

У Києві таксист відмовився везти пасажирів тому, що жінка заявила, що ненавидить українську мову. Водій попросив залишити салон машини.

Під час поїздки пасажирка заявила, що ненавидить українську мову. Після цього таксист зупинив машину та попросив жінку та її супутника залишити салон. Водій сказав, що не везтиме їх через таке ставлення до державної мови.

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