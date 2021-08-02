Не хотів витрачати свій час: у Києві затримали нетверезого водія маршрутки

Ще минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами

Маршрутчик відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві патрульні помітили нетверезого водія маршрутки, який якраз перевозив пасажирів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"На вулиці Милославській інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили водія автобусу Ataman, що здійснює перевезення пасажирів з явними ознаками алкогольного сп'яніння", – йдеться у повідомленні.

Водій маршрутки відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Він заявив, що не хоче витрачати свій час.

Патрульні з'ясували, що ще минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами та чоловік взагалі не повинен сідати за кермо.

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Нетверезого водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у праві керування).

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі патрульні поліцейські виявили нетверезого водія маршрутного автобуса. Екіпаж помітив, що водій транспортного засобу порушив вимоги дорожнього знаку 2.2 (проїзд без зупинки заборонений), і зупинили його.

Нагадаємо, що у Сумах водії автомобілів помітили на дорозі мікроавтобус, який петляв трасою і виїжджав на зустрічну смугу руху. Очевидці запідозрили, що водій нетверезий.