Не лише для оплати проїзду. Чим киянам допоможе додаток "Київ Цифровий"

За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, скоро в додатку "Київ Цифровий" буде ще більше функцій/Колаж: Сьогодні

Київ поступово перетворюється на "розумне місто". У КМДА кажуть, що будуть впроваджувати нові технології, які покликані спрощувати киянам життя, а саме позбавлять стояння в чергах та ходіння різними кабінетами. Наприклад, у 2021 році з'явився додаток "Київ Цифровий", що працює за принципом "місто в телефоні". Він поєднує низку міських сервісів, кількість яких постійно збільшується. Тільки за листопад програму завантажили понад 100 тисяч користувачів.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, чим вона корисна для киян, та які функції доступні користувачам.

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Сервіси для водіїв

Як пояснили нам у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, додаток "Київ Цифровий" дозволяє не лише сплатити проїзд у міському транспорті, а й повернути евакуйований автомобіль зі штрафмайданчика без черг.

"Необхідні документи можна завантажити в додаток. Також через нього можна оплатити порушення правил дорожнього руху та несплату за паркування. Ще в "Київ Цифровий" можна оплатити погодинне паркування. Є можливість встановити таймер для автоматичного завершення паркування, щоб не забути завершити паркування", — пояснюють у департамент.

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Міський транспорт

У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".

Е-демократія

Цього року вперше кияни змогли проголосувати в додатку за проєкт Громадського бюджету, що сподобався, і вплинути на розподіл міських коштів. Загалом близько 100 тисяч киян проголосували у "Київ Цифровий".

Послуги ЖКГ

Якщо користувач додасть адресу проживання, то "Київ Цифровий" повідомлятиме про початок та кінець планових або аварійно-відновлювальних робіт у будинку. Додаток отримує інформацію від Центральної диспетчерської служби з житлово-комунального господарства 1557.

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Які труднощі у користуванні?

У Департаменті зазначають, що цифрові сервіси – це постійний шлях оновлення та доопрацювання. Як показує практика, навіть глибоко опрацьовані пристрої на практиці потребують доопрацювання. І саме зворотний зв'язок допомагає налаштувати сервіс під вимоги користувачів.

Серед звернень найчастіше користувачі називали роботу е-квитка та сервіс паркування. У першому випадку користувачі зверталися стосовно роботи валідаторів у громадському транспорті. У додатку збільшили розмір QR квитка, щоб покращити процес валідації. Також прибрали відмітку "Квиток просканований", на яку раніше потрібно було натиснути після валідації квитка.

"Прибрали кнопку, оскільки користувачі плутали її з підтвердженням оплати проїзду. Насправді кнопка лише прибирала квиток зі списку, а тепер використаний квиток видаляється автоматично. Як і раніше, оплату проїзду підтверджує лише сигнал на валідаторі. Саме він є підтвердженням для контролера. А записи у додатку створені лише для зручності користувачів", — пояснює сайту "Сьогодні" директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, додаток "Київ Цифровий" постійно покращують/Фото: Сьогодні

Кияни зверталися також і стосовно незавершеного паркування. Спочатку в додаток додали автоматичне завершення паркування наприкінці дня о 22:00 та годинне нагадування про активне паркування. А нещодавно у додатку "Київ Цифровий" з'явився таймер. Тепер водії можуть запланувати точний час завершення свого паркування. За 15 хвилин до автоматичного завершення програма відправляє пуш-повідомлення із попередженням.

Що з'явиться у додатку наступного року?

На початку наступного року у киян з'явиться можливість додати віртуальну транспортну картку до "Київ Цифровий". Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку. Також у додаток "Київ Цифровий" планують інтегрувати моніторинг якості повітря.

"40 індикативних пунктів буде встановлено до кінця року в різних районах міста. Це дозволить місту контролювати рівень якості повітря, дізнаватися про нові осередки забруднення та оперативно реагувати на них. Інформація про стан повітря у столиці з'явиться у додатку "Київ Цифровий" вже наступного року", — запевняє Олег Половинко.

Олег Половинко зазначив, що кияни зможуть контролювати якість повітря через додаток "Київ Цифровий"/Фото: Сьогодні

Наступного року розклад руху громадського транспорту, зокрема міських автобусів, тролейбусів та трамваїв буде у додатку "Київ Цифровий".

З новим сервісом кияни зможуть:

Переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;

дивитися рух транспорту на карті;

зберігати потрібні маршрути, щоб мати їх під рукою;

подати електронну петицію.

Е-демократія — одна з важливих складових "розумних міст". Для Києва надзвичайно важливо, щоб мешканці брали участь у його управлінні. Цього року у киян з'явилася можливість голосувати за проєкти Громадського бюджету у додатку "Київ Цифровий" та впливати на розподіл 200 млн гривень. Тільки у цьому додатку користувачі віддали близько 100 тисяч голосів.

"Незабаром у киян також з'явиться можливість подати електронну петицію в "Київ Цифровий". Записатися в Центр надання адміністративних послуг. Також плануємо інтегрувати в додаток запис в електронну чергу в ЦНАП. Завдяки новому сервісу користувачі зможуть отримати нагадування про свій запис або скасувати запис, якщо плани зміняться", — пояснює Олег Половинко.

Як зазначив Олег Половинко, незабаром через "Київ Цифровий" можна буде подати петицію/Фото: Сьогодні

"Київ Цифровий" у цифрах:

Додаток завантажили понад 1,3 мільйона разів;

додали близько 500 тисяч транспортних карток та 270 тисяч авто;

150 тисяч киян отримують повідомлення від комунальних служб;

близько 100 тисяч голосів за проєкти громадського бюджету.

Проблеми з отриманням COVID-сертифіката

Попри велику кількість успішно згенерованих COVID-сертифікатів у додатку "Дія", продовжують фіксувати випадки, коли отримати онлайн-документ не виходить. У людей з'являються помилки при генерації COVID-сертифікату.

Міністерство охорони здоров'я дало роз'яснення, як діяти в різних ситуаціях.

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