Невеликий сніг та морози: яку погоду чекати завтра у Києві (карта)

Погода в Києві на 22 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 22 грудня, у Києві буде погода без істотних опадів, але варто очікувати сильний мороз.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вночі стовпчики термометрів у столиці опустяться до 12 градусів морозу. Вдень температура повітря становитиме близько -8 градусів. На дорогах синоптик прогнозує ожеледицю.

Погода в Україні на 22 грудня. Фото: Наталки Діденко

Головні поради під час ожеледиці

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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