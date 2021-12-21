Невеликий сніг та морози: яку погоду чекати завтра у Києві (карта)

Погода в Києві на 22 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 22 грудня, у Києві буде погода без істотних опадів, але варто очікувати сильний мороз.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вночі стовпчики термометрів у столиці опустяться до 12 градусів морозу. Вдень температура повітря становитиме близько -8 градусів. На дорогах синоптик прогнозує ожеледицю.
Погода в Україні на 22 грудня. Фото: Наталки Діденко
Головні поради під час ожеледиці
- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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