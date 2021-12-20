Тиждень розпочнеться з опадів. У Києві прогнозують сніжну та холодну погоду (карта)

У столиці очікуються заморозки/Колаж: "Сьогодні"
У понеділок, 20 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у столиці України йтиме сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0 градусів. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.
Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледь!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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