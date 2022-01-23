Негода вщухне? Синоптики порадували прогнозом у Києві

Якої чекати погоди у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві в понеділок, 24 січня, буде похмурою та без опадів. При цьому на вулиці можлива ожеледиця – дощ зі снігом, що випав напередодні, замерзне на холодній землі.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За даними синоптиків, завтра вранці та ввечері у столиці очікується -7 градусів, до обіду температура підніметься до -5 градусів. При цьому за відчуттями температура буде як за 11-12 градусів морозу.

Протягом усього дня в Києві буде хмарно, без опадів. Вітер очікується 2-4 м/с.