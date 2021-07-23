Невдале самогубство. У Києві чоловік під наркотиками впав на дах будинку (фото)

Останні тижні чоловік поводився неадекватно і зловживав наркотиками і алкоголем

Рятувальники дістали чоловіка з перекриття. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні вночі, 23 липня, на вулиці Заболотного, 92 сталася НП. Чоловік вистрибнув з вікна квартири на п'ятому поверсі і впав на технічний дах в районі третього поверху.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

"Спочатку рятувальники за допомогою драбини дісталися до місця падіння чоловіка. На його щастя, він впав на технічний дах та залишився живим. Чоловік знаходився у свідомості, однак кричав та поводив себе неадекватно та чинив супротив", – йдеться в повідомленні.

Місце події. Фото: ГСЧС

Рятувальники використовували автоколінчатий підіймач, щоб дістати чоловіка. Його відразу ж передали в руки медиків.

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Як розповіла рятувальникам мати постраждалого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина і його зловживання наркотиками і алкоголем.

Чоловіка спускають вниз. Фото: ДСНС

Причинами та наслідками такої поведінки потерпілого зараз займаються правоохоронці.

Раніше ми писали, що в Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому жінка вела себе агресивно, її довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, що в Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики швидкої.