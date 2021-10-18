Нічні заморозки і дощ: якою завтра буде погода у Києві (карта)

У Києві вночі пройдуть дощі, але вдень без опадів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 19 жовтня, у Києві очікується суха погода. Однак вночі пройде невеликий дощ, хоч на вулиці і буде досить прохолодно.
Про це свідчить прогноз "Укргідрометцентру".
Погода в Києві
У столиці завтра буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі опуститься до +3-5 градусів тепла. Вдень повітря максимально прогріється до +11.
Крім того, 18 жовтня станом на 9 годину температура води в річці Дніпро на гідрологічному посту Київ становила +9,4 градусів, рівень води 445 см.
Прогноз на 19 жовтня по Київській області. Фото: Укргідрометцентр
Погода на Київщині
В області завтра буде прохолодніше. В Чорнобилі вночі температура опуститься до +1 градуса.
Вдень по всій території Київщини температура повітря коливатиметься від +8 до +12 градусів. Опадів не прогнозують.
Якою буде погода цього тижня
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на початку тижня стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище 7-12 градусів тепла, а вночі до невеликих "мінусів".
З середи, 20 жовтня, 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Температура повітря досягне 15-18 градусів тепла.
У ці ж дні тепло очікується і в Києві, 14-18 градусів тепла.
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