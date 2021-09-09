Вночі в Києві виявили 19 п'яних водіїв за кермом: двоє з них потрапили в ДТП

Патрульні затримали майже 20 п'яних за кермом за ніч. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві за нічну зміну патрульні виявили 19 водіїв з ознаками сп'яніння. Двоє з них потрапили в ДТП.

Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва в Telegram.

"Бувають такі випадки і вдень. Сьогодні патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Передовій. Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням, виїхав з проїжджої частини і зніс дорожні знаки", – йдеться в повідомленні.

Як виявилося, Драгер показав – 2,86 проміле, що перевищує допустимий рівень більш ніж в 14 разів.

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Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у важкому стані.