Новорічний махач. У Києві біля головної ялинки сталася масова бійка (відео)

У Києві сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні
На Софійській площі відбулася масова бійка. Причини конфлікту невідомі, але очевидці встигли зафіксувати видовище.
Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".
Очевидці у коментарях зазначили, що близько 22:00 чоловіки ходили та просто фотографувалися біля локацій.
"Невже не можна нормально зустріти Новий рік в урочистій атмосфері, з нормальними думками в голові?" – пишуть у коментарях під відео.
Деякі пишуть, що краще б винуватці свята зустріли Новий рік із сім'ями, а не билися.
Дві п'яні жінки та чоловік влаштували бійку у метро
За кілька годин до Нового року, ввечері 31 грудня, у київському метро влаштували бійку прямо у вагоні. Туди людей у нетверезому стані спокійно пропустили контролери. Про це розповів журналіст Олександр Рудоманов.
Він розповів, що це тріо зайшло у вагон і через дві станції почало бійку між собою. Пасажири втрутилися, розійняли, двоє залишилися у вагоні, одна з них вийшла.
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