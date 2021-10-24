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Об'їхати не вийшло. У Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського

Юлія Гаврилюк
24 жовтня, 14:51
Водій мікроавтобуса пізно помітив патрульного

У Києві сталась ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного, який стояв в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР.

Про це повідомили "Вартові еспресо".

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"В цей час водій мікроавтобуса вирішив об'їхати тягнучку по правій смузі, не знижуючи швидкості, але пізно помітив поліцейського і збив його. Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню", – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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