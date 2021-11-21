Хмарно та похмуро: якою буде погода у неділю у Києві (карта)

Морозів ночами поки що чекати не варто. Колаж "Сьогодні"

Хмарна погода протримається у Києві весь день. Без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві буде нестійкою, хмарною, вітряною, похмурою, дощовою та типовою як для пізньої листопадової осені.

А температура повітря потеплішає на кілька градусів порівняно з попередніми днями. Морозів ночами поки що чекати не варто.

У Києві +8…+10 градусів тепла вдень, а вночі +4…+6 градусів.

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Коли буде сніг у Києві?

Цього року перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. Із цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням прогнозують і перший сніг.

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Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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