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Зима близько. Коли чекати на перший сніг у Києві – дати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 листопада, 16:07
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Перший сніг буде у столиці, коли температура повітря стане нижчою
Синоптики обіцяють сніг наприкінці листопада / Колаж "Сьогодні"
Синоптики обіцяють сніг наприкінці листопада / Колаж "Сьогодні"

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

Про це свідчать дані Gismeteo, пише УНІАН.

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Подробиці

Згідно з прогнозом, перший тиждень листопада у столиці пройде з більш-менш теплою погодою. Часом стовпчики термометрів покажуть до +17°.

Проте вже з 7 числа і далі протягом двох тижнів температура в Києві знижуватиметься. Очікується до +3 ° ... + 7 ° вдень і до -1 ° ... +2 ° вночі.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

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Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

Погода у Києві в листопаді / скріншот gismeteo.ua
Погода у Києві в листопаді / скріншот gismeteo.ua

Погода в листопаді

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою. У перші дні "листопада" ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

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Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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