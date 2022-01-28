Обстріляли вдруге? Ми дізналися деталі розстрілу Lexus у Києві

Слідчі проводять розслідування НП / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція встановлює причини обстріл автомобіля Lexus у Дніпровському районі столиці, що стався учора увечері. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", у поліції спростовують інформацію, що цей інцидент був замахом на вбивство.

"За цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за статтею "Хуліганство". Поки що іншої інформації у нас немає. Слідчі встановлюють, чим саме та як обстріляли цей автомобіль", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

У соціальних мережах пишуть, що цей Lexus вже потрапляв в історії з обстрілом, але в поліції Києва нам не змогли підтвердити інформацію, що цей елітний автомобіль вже обстріляли вдруге.

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Деталі ПП

27 січня у Києві розстріляли автомобіль марки Lexus.

Обійшлося без постраждалих.

У поліції підтвердили інформацію про стрілянину по автомобілі Lexus на вулиці Каховській у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Чи хтось ще був в салоні автомобіля з'ясовують.

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