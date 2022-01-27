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У Києві розстріляли елітне авто. Ми дізналися, чи є жертви (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 19:09
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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події
У столиці розстріляли машину. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці розстріляли машину. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері у четвер, 27 січня, у Києві розстріляли автомобіль марки Lexus На щастя, обійшлося без потерпілих.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Деталі

У поліції Києва нам підтвердили інформацію про стрілянину по автомобілю Lexus на вулиці Каховській у Дніпровському районі столиці.

"Водій автомобіля почув звуки, які схожі на постріли. Також він помітив ушкодження на своєму автомобілі. За його даними, зачеплено вікно та колесо. Обійшлося без постраждалих", – повідомили у поліції Києва.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Чи був ще хтось у салоні автомобілі, нам не змогли сказати, на даний момент інформація уточнюється.

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У Києві розстріляли автомобіль Фото: dtp.kiev.ua

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Під Києвом розстріляли авто із сім'єю: злочинцем виявився колишній військовий

На Київщині поліція затримала зловмисника, який 12 жовтня 2021 року у камуфляжі вистрілив в автомобіль із сім'єю та зник. Це сталося на Софіївській Борщагівці. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

Як розповів Небітов, колишній військовий із кримінальним минулим тримав удома 18 комплектів спецодягу, патрони, порох та рецепти "коктейлю Молотова".

"40 діб ретельної копіткої роботи поліцейських та стрілок – заарештований. Справжні наміри нападника та деталі його кримінального минулого справді вражають", – зазначив начальник поліції.

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