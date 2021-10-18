Обвал ліхтарів на Шулявському мосту: правоохоронці оглянули місце падіння майже через рік

У Києві на Шулявському мосту пройшли слідчі дії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці сьогодні, 18 жовтня, провели огляд Шулявського мосту із залученням експертів. В грудні минулого року там впали три стовпи електроосвітлення прямо на автомобілі, що рухалися по мосту.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

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Що на мосту робили правоохоронці

Там відбувалися слідчі дії. Правоохоронці сьогодні разом з експертами:

проводили перевірку якості виконаних робіт,

шукали порушення під час проектування чи будівництва, що призвели до руйнації конструктивних опор освітлення/контактної мережі та падіння ліхтарних стовпів.

Результати розслідування

Згідно попереднього будівельно-технічного експертного дослідження, будівництво здійснили з невідповідністю проектно-технічній документації та порушенням нормативно-правових актів.

За результатами слідчих дій у найкоротший строк обіцяють надати правову оцінку діям відповідальних осіб.

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Крім того, в межах розслідування досліджується законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

Що сталося на Шулявському мосту?

15 грудня 2020 року на Шулявському мосту обвалилися стовпи освітлення. Три конструкції впали просто на проїзну частину під час руху автомобілів.

Надзвичайна подія створила загрозу загибелі людей, які перебували на шляхопроводі. Унаслідок падіння стовпів 6 автомобілів отримали пошкодження.

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