Обвал фонарей на Шулявском мосту: правоохранители осмотрели место падения почти через год

В Киеве на Шулявском мосту прошли следственные действия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители сегодня, 18 октября, провели обзор Шулявского моста с привлечением экспертов. В декабре прошлого года там упали три столпа электроосвещения прямо на автомобили, которые ехали по мосту.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

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Что на мосту делали правоохранители

Там происходили следственные действия. Правоохранители сегодня вместе с экспертами:

проводили проверку качества выполненных работ,

искали нарушения при проектировании или строительстве, которые привели к разрушению конструктивных опор освещения/контактной сети и падение фонарных столбов.

Результаты расследования

Согласно предварительному строительно-техническому экспертному исследованию, строительство прошло с несоответствием проектно-технической документации и нарушением нормативно-правовых актов .

По результатам следственных действий в кратчайшие срок обещают дать правовую оценку действиям ответственных людей.

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Кроме того, в рамках расследования исследуется законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Шулявского путепровода.

Что произошло на Шулявском мосту?

15 декабря 2020 на Шулявском мосту обрушились столбы освещения. Три конструкции упали прямо на проезжую часть во время движения автомобилей.

Чрезвычайное происшествие создало угрозу гибели людей, которые были на путепроводе. В результате падения столбов 6 автомобилей получили повреждения.

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