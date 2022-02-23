Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва

Призов резервістів в Україні починається вже сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни продовжують вступати у територіальну оборону Києва. Активність мешканців спостерігається з початку лютого. На гарячу лінію тероборони звертаються студенти, молоді мами та навіть пенсіонери. Люди готові у разі потреби захищати своє місто та дім.

Як це відбувається, сайту "Сьогодні" розповіли у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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Запис у тероборону

Є два варіанти записатися в територіальну оборону Києва: можна звернутися на гарячу лінію територіальної оборони Києва або записатися до її лав у своєму військкоматі.

"Зараз спостерігається дуже великий наплив із охочих записатися. І ми не завжди встигаємо відповідати на дзвінки киян. Доводиться передзвонювати. На гарячій лінії добровольцю підказують телефон командира батальйону того району, де він проживає. З ним можна вирішити всі організаційні питання", – пояснює сайту "Сьогодні" заступник директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербина.

Також можна просто прийти у військкомат за місцем проживання та повідомити про бажання стати резервістом. Щоправда, зараз у військкоматах можуть виникнути певні складнощі. З сьогоднішнього дня розпочався призов оперативного резерву на військову службу, і у військкоматах можуть бути зайняті цими питаннями.

"У кожному військкоматі є представник батальйону територіальної оборони, який завжди там на місці і чекає на резервістів. Він з вами проводить бесіду, визначається – чи підходить резервіст за морально-діловими якостями. Опитує про стан здоров'я. Якщо все нормально, то з ним одразу підписують контракт. Претендент збирає всі необхідні документи", – каже Щербина.

Військовий облік та медична комісія

Якщо людина служила останніми роками, наприклад, п'ять років, і має висновок медичної комісії, то їй вже не потрібно проходити. Невійськовозобов'язаним треба стати на облік у військкомат та пройти медкомісію. Усе це робиться паралельно.

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"Після цього людина вже може займатися на зборах територіальної оборони. Ці заняття проводяться у вихідні", – каже Михайло Щербина.

Проходження медкомісії у людини займе кілька годин. У департаменті рекомендують здати аналізи заздалегідь та приходити на медкомісію з уже готовими результатами.

"Треба розуміти, що почався призов резервістів, і зараз військкомати будуть дуже завантажені. І можливо, у людей виникатимуть проблеми із записом у територіальну оборону Києва, але ми обіцяємо всім допомагати, щоб пройти все це без труднощів", – додає Михайло Щербина.

Зброя для резервіста

У департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що зброя для кожного резервіста вже закладена, на кожного резервіста чекає автомат.

"На час занять та бойових стрільб ми видаємо зброю, і люди стріляють із неї під час занять, але додому у нас ніхто автомат не видає. І найближчим часом видавати не будуть, доки не почнеться мобілізація", – розповів Щербина.

Для тих резервістів, які хочуть займатися та вдосконалити бойову підготовку, ми дозволяємо приходити на заняття зі своєю особистою зброєю.

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"До речі, близько 70% резервістів мають свою зброю. Ми їм допомагаємо її купувати і реєструвати. Ті, хто хотів, вже її давно собі придбав", – додає Михайло Щербина.

Обов'язкова підготовка

У департаменті кажуть, що на гарячу лінію територіальної оборони Києва щодня звертаються понад 200 людей. Охочих вступити багато, але фахівці зазначають, що важливо провести ефективні заняття, щоби резервісти отримали необхідні навички.

"Без проходження мінімальної підготовки ефективність резервістів буде дуже низька. Бажання захищати місто – це добре, але дуже важливо вміти поводитися зі зброєю, знати свого командира, не панікувати та чітко розуміти своє завдання та вміти воювати", – сказав Щербина.

Він додав, що підготовку слід проводити вже зараз.

"Закликаємо всіх бажаючих приходити, займатися, готуватися. А у разі настання часу "Ч" усі отримають зброю та форму і зможуть на законних підставах захищати свій дім та сім'ю", – пояснює Михайло Щербина.

Резервістом може стати чоловік чи жінка віком від 18 до 60 років.

Призов в Україні

Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Солдати оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і за тією спеціальністю, за якою вони служили раніше і підписали контракт.

Резервісти Збройних сил України — це українці, які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на основі контракту.

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