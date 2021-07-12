Забудовникам закон не писаний. У Києві зносять будинок "Квітів України" (фото, відео)

Знамениту будівлю в стилі модерн архітектора Миколи Левчука (на фото) хочуть перетворити в черговий ТРЦ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві почали демонтаж навчально-методичного центру "Квіти України". Будівля розміщується на вулиці Січових Стрільців, 49. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в столичній адміністрації, дозвіл на проведення робіт за цією адресою не надавали.

"Дозвіл на проведення земляних робіт і/або археологічних досліджень у департаменті не реєструвався, – повідомляють у департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Там додають, що наказом департаменту від 26.04.2021 № 28 затверджено науково-проєктну документацію "Межі та режими використання зон охорони пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення "Житловий будинок" на вулиці Січових Стрільців.

"За наявною у департаменті інформацією, на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини 20.05.2021 (протокол № 05/21) було розглянуто передпроєктні пропозиції щодо об’єкту будівництва "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом на вул. Січових Стрільців, 49, у Шевченківському районі м. Києва", і за результатами розгляду вирішено їх схвалити і рекомендувати для подальшого проєктування в установленому законодавством порядку", – повідомляють у КМДА.

Демонтаж будівлі "Квіти України". Фото: Влад Цимбаленко, "Сьогодні"

Варто зазначити, що 29 червня 2021 року цей проєкт надійшов на розгляд до департаменту. Однак наразі проєкт не розглянуто і не узгоджено.

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Станом на 15:34 активісти знесли частину будівельного паркану навколо будівлі, його знесення було припинено.

Будівля розташована на вулиці Січових Стрільців, 49. Фото: Влад Цимбаленко, "Сьогодні"

Раніше ми писали, що власник мережі супермаркетів вирішив своїм коштом відреставрувати дві мозаїки на фасаді будинку за адресою бульвар Лесі Українки, 28.

Також ми повідомляли, про скандал через знищення частини мозаїчного панно на стіні будинку № 28 на бульварі Лесі Українки. Тоді кияни сподівалися на те, що чиновники зможуть уберегти мозаїку від повного знищення.