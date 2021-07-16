Знову локдаун? Київ почав підготовку до нової хвилі COVID-19

Кількість ліжок в столичних лікарнях хочуть збільшити. Фото: прес-служба КМДА, колаж "Сегодня"

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії СOVID-19. Влада говорить про необхідність опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у лікарнях, які потрібні для приймання хворих з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На думку фахівців, зараз – період відпусток, і українці подорожують як усередині країни, так і за кордон.

"Звісно, що під час подорожей ризик заразитися збільшується. До того ж інфекціоністи говорять про високу контагіозність нового штаму вірусу. Тому сьогодні ми вже готуємо госпітальні бази для приймання хворих на коронавірусну хворобу. Підготовка насамперед передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту – медичного персоналу, медикаментами – пацієнтів", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Згідно з рішенням, керівники лікарень міста повинні підготувати медустанови для приймання хворих під час третьої хвилі епідемії. Зокрема:

забезпечити підключення ліжок до кисню,

закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Крім того, влада направить звернення до керівників підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури щодо складання та направлення в КМДА списків працівників, які потребують спецперепусток на проїзд у транспорті в разі введення посиленого карантину.

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Він також нагадав, що в столиці триває вакцинація проти СOVID-19, і закликав містян записатися на щеплення в зручний час за допомогою системи helsi.me, щоб убезпечити себе і близьких від ризику захворювання. Вакцинація є безкоштовною.

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