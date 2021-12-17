Від удару позлітало взуття: під Києвом вантажівки на смерть збили одразу двох чоловіків (фото, відео)

Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua, колаж: "Сьогодні"

Під Києвом на Житомирській трасі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.

Про це повідомляють Вартові еспресо.

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Деталі

На автодорозі одна з вантажівок збила спочатку одного чоловіка, а інша — другого. Вони загинули миттєво. За словами очевидців, двоє пішоходів ніби разом перебігали дорогу, на якій доволі жвавий рух. Дорожньо-транспортна пригода ускладнила рух при виїзді з міста.

Чоловіки загинули на місці аварії/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

На місці інциденту працюють спецслужби/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

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Чоловіків збили дві вантажівки/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Рух на трасі внаслідок ДТП ускладнений/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

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На місці працюють спецслужби

На місце, де сталася аварія, приїхала швидка допомога та правоохоронці. Поліцейські з'ясовують усі обставини жахливого ДТП.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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