От удара слетела обувь: под Киевом грузовики насмерть сбили сразу двух мужчин (фото, видео)

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua, коллаж: "Сегодня"

Под Киевом на Житомирской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли два человека.

Об этом сообщают Стражи эспрессо.

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Детали

На автодороге один из грузовиков сбил сначала одного мужчину, а другой — второго. Они погибли мгновенно. По словам очевидцев, двое пешеходов будто вместе перебегали дорогу, на которой довольно оживленное движение. Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение при выезде из города.

Мужчины погибли на месте аварии/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

На месте инцидента работают спецслужбы/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

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Мужчин сбили два грузовика/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Движение на трассе в результате ДТП затруднено/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

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На месте работают спецслужбы

На место, где произошла авария, приехала скорая помощь и правоохранители. Полицейские выясняют все обстоятельства ужасного ДТП.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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