Відкрили "Берестейську" та запустили чотири маршрути тролейбусів: як ходить транспорт у Києві 9 квітня

Маршрути працюють за постійними схемами / Колаж "Сьогодні"

У Києві їздять 132 автобуси та 35 трамваїв, а також працюють приватні перевізники на 31 маршруті. У місті продовжили рух поїздів метрополітену "червоною" лінією до станції "Академмістечко".

Про це повідомляє КМДА.

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Тролейбуси

У Києві запустили чотири тролейбусні маршрути:

тролейбус №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту;

тролейбус №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого;

тролейбус №9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту;

тролейбус №17 від площі Космонавтів до Льва Толстого.

Метро

Метрополітен працює з 7:30 по 19:00. Також там цілодобово приймають людей для укриття.

Працює:

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"червона" гілка – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна",

"синя" гілка – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки",

"зелена" гілка – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі" на кільцевий маршрут електрички.

Працюють вузли для пересадки:

"Золоті ворота" – "Театральна",

"Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Без зупинки поїзди проходять через станції: "Берестейська", "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Автобуси:

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№ 21-К – від вул. Милославській до пр-ту Маяковського;

№ 22 – від вул. Медовий Південний міст до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврській до ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та пр-ті Рокосовського;

№ 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;

№51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;

№57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;

№61 – від вул. Милославській до залізничної платформи Троєщина;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№73 – вул. Милославській до вул. Каштановій;

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренко;

№91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та пр-ті Рокосовського;

№ 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№101-К – від вул. Милославській до просп. Маяковського;

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від вул. Милославській до Дарницької площі;

№114-К – від вул. Милославській до ж. м. "Райдужний";

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;

№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово призупинено.

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Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Трамваї

Трамвайні маршрути організовані за постійними схемами:

№3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).

Також організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

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