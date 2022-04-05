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В метро відкрили перехід "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту": все про роботу транспорту в Києві 5 квітня

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5 квітня, 10:45
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Містом також їздять автобуси та трамваї, які працюють за постійними схемами
Метрополітен розпочинатиме свою роботу на годину раніше / Колаж "Сьогодні"
Метрополітен розпочинатиме свою роботу на годину раніше / Колаж "Сьогодні"

В Києві відновили роботу громадського транспорту. По місту їздить близько 150 автобусів і понад 30 трамваїв. Також відновив роботу пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Про це повідомляє КМДА.

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Метро

З сьогоднішнього дня, 5 квітня, відновив роботу пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Вже завтра, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме до 19:00.

Рух поїздів:

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  • на "червоній" лінії – від станції "Шулявська" до станції "Театральна",
  • на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки",
  • на "зеленій" лінії від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли :

  • "Золоті ворота" – "Театральна",
  • "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Без зупинки їдуть потяги на станціях Майдан Незалежності, Кловська.

Автобуси:

  • № 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
  • № 21-К – від вул. Милославська до просп. Маяковського;
  • № 22 – від вул. Медова Південний міст до вул. Тростянецька;
  • № 24 – від вул. Лаврська ст. м. "Арсенальна";
  • № 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
  • № 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;
  • №51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;
  • № 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;
  • №57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
  • № 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;
  • №61 – від вул. Милославська до залізничної платформи Троєщина;
  • № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
  • №73 – вул. Милославська до вул. Каштанова
  • № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
  • №91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";
  • № 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);
  • № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
  • № 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
  • №101-К – від вул. Милославській до просп. Маяковського;
  • № 103 – від вул. Світлицького у ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
  • № 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
  • № 114 – від вул. Милославська до Дарницької площі;
  • №114-К – від вул. Милославська до ж. м. "Райдужний";
  • № 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;
  • № 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не провадиться.

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Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Трамваї

Трамвайні маршрути організовані за постійними схемами:

  • №3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);
  • №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).

Також організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

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