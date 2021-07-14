Пасажири спантеличені. У Києві в салоні автобуса відвалилася стеля

Містяни обурені, як можна було випустити транспорт на лінію в такому стані

На знімку видно, як стеля висить над головами пасажирів. Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни обговорюють у соціальних мережах випадок, який стався в комунальному автобусі № 73 (станція метро "Героїв Дніпра" – вулиця Милославська). У салоні від стелі відвалився дах і теліпався над головами пасажирів. Кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак з'ясовував, що відбулося.

Добре, що частина конструкції не впала нікому на голову під час руху. Користувачі соцмереж жартують, що автобусу стало жарко і він скинув шкіру. Решта обурюються, мовляв, як можна було випустити його на лінію в такому стані.

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У комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що в автопарку з'ясовують причини НП в салоні автобуса № 73. Думають, стеля відлетіла не з їхньої вини.

"Перед виходом у рейс кожен автобус "Київпастрансу" проходить технічний огляд. І в такому стані його б просто не випустили на лінію. Найімовірніше, з автобусом щось сталося під час руху на маршруті. Частина стелі могла відірватися через наїзд на вибоїну. Або "допоміг" хтось із пасажирів, відкрутивши кріплення. Ми б нізащо не випустили на лінію автобус з такими ушкодженнями", – заявили сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс".

Там обіцяють детально розібратися в причинах НП з автобусом № 73.

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