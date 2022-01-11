Переборщили з безпекою: у Києві під'їзд перетворили на "в'язницю" (фото)

До дверей столичного під'їзду не підійти / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на Повітрофлотському проспекті мешканці одного з будинків вигадали, як не пускати на лавки під під'їздом "чужих". Місцеві обгородили під'їзд кліткою.
Про це повідомляє Vgorode.ua у Facebook.
"Цікаво, а комендантську годину для "своїх" там ще не запровадили", – жартують у Мережі.
Тепер до під'їзду зможуть підійти лише мешканці будинку / Фото: kiev.vgorode.ua
У Дніпрі під'їзд багатоповерхівки прикрасили римськими колонами
У Дніпрі люди прикрасили свій під'їзд античними колонами із позолоченим орнаментом.
Люди вирішили "з шиком" прикрасити свій під'їзд. Для цього вони поставили дві античні колони, які стоять друг навпроти одного. Під них навіть зроблено бетонні постаменти. А прямо на дверях знаходяться два лева.
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