Переборщили з безпекою: у Києві під'їзд перетворили на "в'язницю" (фото)

До дверей столичного під'їзду не підійти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Повітрофлотському проспекті мешканці одного з будинків вигадали, як не пускати на лавки під під'їздом "чужих". Місцеві обгородили під'їзд кліткою.

Про це повідомляє Vgorode.ua у Facebook.

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"Цікаво, а комендантську годину для "своїх" там ще не запровадили", – жартують у Мережі.

Тепер до під'їзду зможуть підійти лише мешканці будинку / Фото: kiev.vgorode.ua

У Дніпрі під'їзд багатоповерхівки прикрасили римськими колонами

У Дніпрі люди прикрасили свій під'їзд античними колонами із позолоченим орнаментом.

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Люди вирішили "з шиком" прикрасити свій під'їзд. Для цього вони поставили дві античні колони, які стоять друг навпроти одного. Під них навіть зроблено бетонні постаменти. А прямо на дверях знаходяться два лева.

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