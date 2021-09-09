Сто тисяч. Раніше судимий хакер перевів собі кошти понад сотні користувачів накопичувальних програм

Чоловік обікрав киян. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці викрили киянина, який за допомогою платіжних систем обдурив близько 100 громадян. Чоловік перерахував на свій рахунок понад 100 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

Чоловік, 1988 року народження, за допомогою накопичувальних програм на інтернет-платформах перерахував на свій рахунок велику суму грошей.

"Протягом трьох місяців правопорушник шляхом підбору особистих даних заходив на особисті сторінки клієнтів накопичувальних та платіжних систем та перераховував на мобільний рахунок нараховані бали. Встановивши причетність чоловіка до незаконного втручання у облікові записи, працівники поліції затримали його у порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Що йому загрожує

Як виявилося, він був раніше судимий. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Тепер чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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