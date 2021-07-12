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Обдурили киянина на $46 тис. і збили копа: затримані валютні шахраї

12 липня 2021 12:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зловмисникам загрожує строк до 13 років з конфіскацією майна

На знімку один з шахраїв Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку один з шахраїв Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали валютних шахраїв, які ошукали місцевого жителя на 46 тис. дол. США та скоїли наїзд на поліцейського під час втечі. Зловмисники розмістили оголошення в Мережі з обміну іноземної валюти за вигідним курсом.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

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Відгукнувшись на вказане оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну більше 40 тис. доларів США.

"Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти", – йдеться в повідомленні.

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Шахраї швидко зірвалися з місця і намагалися на авто сховатися з місця злочину. Жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила кілька припаркованих автомобілів і наїхала на поліцейського, завдавши йому тілесні ушкодження. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля і зник.

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Зараз обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 688 тис. гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що на Волині шахрайка привласнила півмільйона гривень, лякаючи студентку "псуванням".

Також нагадаємо, в Києві під виглядом благодійників гроші збирають шахраї.

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