Вічний ремонт. Ми з'ясували, чому руйнується наймолодший міст Києва

Коли закінчать ремонт Південного мосту / Фото: Колаж: Сьогодні

Південний міст – один із наймолодших мостів Києва. У грудні 2021 року йому виповнилося 31 рік. Але із переправою постійно виникають проблеми. На ній влаштовують часті ремонти, що призводить до нескінченних пробок з лівого на правий берег і навпаки.

Сайт "Сегодня" з'ясовував, що не так із цим мостом.

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Ремонт ведуть "невидимі" робітники

За словами президента Інституту реформ та розвитку Києва Олександра Вовченка, Південний міст – це величезна інфраструктурна цінність Києва, незважаючи на "вічний ремонт" та його занедбаний стан.

"Замість якісного та професійного обслуговування мосту – складної конструктивної споруди, на її частку припала величезна кількість розтягнутих у часі ремонтів, які щороку створюють величезні незручності для киян. Дуже часто ми ставали свідками того, як у черговий раз перекривалися смуги Південного мосту, а роботи не виконувалися, робітників там просто не було", – сказав Вовченко.

Робити ремонт лише вночі

У розвинених країнах такі важливі об'єкти ремонтуються оперативно та у багатьох випадках уночі.

"На Південний міст щороку зростає навантаження. Адже у нас не дуже активно будуються нові мости та транспортні розв'язки, а місто постійно забудовується. Ніхто не контролює перевантажені фури, які щодобово курсують мостом. А це неприпустимо", – додає Олександр Вовченко.

Кожна гривня має бути під контролем

Щоб розвантажити Південний міст, також потрібно розвивати мережу зручного екологічного міського транспорту, в якому комфортно можна буде перебувати.

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"Скільки коштів уже витрачено на ремонт Південного мосту, і скільки їх осіло в корупційних мішках – це питання до правоохоронних органів. Усі без винятку мости Києва мають перебувати під професійним аудитом та громадським контролем. Кияни мають знати, куди йде кожна гривня ремонтного бюджету. Тоді наші мости будуть у належному стані", – упевнений Вовченко.

Навантаження на міст збільшилося вп'ятеро

Директор аналітико-дослідного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів "Сегодня", що проблема Південного мосту полягає в тому, що у 1983 році він проєктувався та будувався без урахування тих навантажень, які нині витримує переправа.

Тоді пропускна спроможність мосту була розрахована на 20 тисяч автомобілів на добу, а наразі через міст за день проїжджає 100-110 тисяч автомобілів, що вп'ятеро перевищує навантаження, які здатне витримати переправу.

"При цьому їздять мостом не тільки легкові автомобілі, а багатотонні фури та вантажівки. Все це неминуче позначається на стані асфальтного покриття переправи, адже навантаження у рази перевищують потужність моста, який був запроектований на початку 80-х років", – сказав Сергієнко.

Що руйнує асфальт на мосту?

Міст конструктивно не розрахований на ті навантаження, які зараз він зазнає. Під асфальтом є металева плита, завширшки кілька сантиметрів. Через неї і виникають проблеми.

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"Коли асфальтом їдуть багатотонні вантажівки, то виникає тиск між шаром асфальту і цією металевою плитою. Як результат – асфальт тріскається. І це відбувається регулярно. І може відбуватися вічно. Це велика проблема, бо так проєктувався міст. Щоб це виправити, необхідне комплексне переобладнання мосту, а саме ремонт із заміни цієї металевої плити та посилення конструкцій", – пояснює Олександр Сергієнко.

Чи можна закрити Південний міст?

Теоретично закрити Південний міст повністю на ремонт можливо, його закриття просто призведе до транспортного колапсу.

"Як вихід – ми проводимо ремонти деформаційних швів, частково обмежуючи рух транспорту, поки що це єдиний вихід", – розповідали раніше сайту "Сегодня" у КК "Київавтодор".

Наприклад, минулого року почали ремонтувати опори на естакаді Південного мосту та міняти деформаційні шви на переправі.

Коли міст можна закрити для ремонту?

Почати ремонт Південного мосту вдасться, коли на повну потужність запрацює Дарницький автомобільно-залізничний міст (у народі міст Кірпи).

"Наразі активно добудовуються з'їзди з цього мосту на лівому березі Дніпра. Це завдання для про\ктувальників, як краще зробити в цьому випадку, щоб виправити проблему, яка була закладена ще на етапі проєктування", – додає Олександр Сергієнко.

Нагадаємо, що збудувати нові з'їзди з мосту Кірпи на лівому березі обіцяють до кінця 2022 року.

Що буде далі?

У "Київавтодорі" кажуть, що загалом на Південному мосту розташовано 46 деформаційних швів. За останні сім років відремонтували 28 швів, ще потрібно замінити 18. Заміна кожного шва проводиться з частковим перекриттям руху транспорту.

Щоб замінити один шов, повністю розбирається половина конструкції естакади. Новий деформаційний шов фактично вварюється у конструкцію мосту.

Наразі ремонтні бригади працюють під естакадою Південного мосту. Вони ремонтують опори та зміцнюють їх. Ці роботи, до речі, проводяться із серпня минулого року. За планами дорожніх служб, заміну деформаційних швів вони розпочнуть у квітні, коли на вулиці буде тепла погода.

Імовірно, тоді для автомобілістів, які користуються Південним мостом, почнуться важкі дні. Без часткового обмеження транспорту під час таких робіт не обійтись.