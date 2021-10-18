Майже на мільйон гривень. У Києві ліквідували канал постачання наркотиків (фото)

Відкрили кримінальне провадження / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві поліцейські затримали трьох осіб і вилучили речовини, "схожі" на амфетамін, канабіс, таблетки екстазі та ЛСД – майже на мільйон гривень. Пізніше вилучили обладнання для виготовлення наркотиків. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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Викрили трьох чоловіків (1987, 1988 і 1990 року народження) у збуті наркотиків і психотропних речовин на території міста.

"В автомобілях правопорушників та гаражних приміщеннях виявлено та вилучено речовини, схожі на наркотичні, а саме півтора кілограма амфетаміну, кілограм канабісу, 100 пігулок екстазі та ЛСД. Окрім цього, з будинку, розташованого на території одного із селищ Полтавської області, ми вилучили спеціалізоване обладнання, яке використовувалось для виготовлення наркотиків. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз", – говорить слідчий Деснянського управління поліції Дмитро Лінник.

Вилучили велику партію наркотиків / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає строк ув'язнення від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Затриманим загрожує тюремний строк / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

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У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровська;

Харківська;

Донецька.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну надіслали препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, у Кіровоградській області викрили порушників, які розповсюджували психотропи під виглядом таблеток для схуднення.