Під Фастовом бізнесмен з рушницею обстріляв робочого через зарплату

Місце події / Фото: Нацполиция

У селі Бишів Фастівського району поліція затримала чоловіка, який стріляв з рушниці. Виявилося, що той, хто стріляв, – 40-річний власник фірми з буріння свердловин, а жертва – його 27-річний співробітник, який прийшов вимагати виплати зарплати. Чоловіки посварилися, і бізнесмен зробив кілька пострілів.

Про інцидент повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Поліцію викликали місцеві жителі, які почули постріли. Стрілка затримали правоохоронці, рушницю вилучили як речовий доказ.

Горе-бізнесмену тепер загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Запобіжний захід обере суд. Триває досудове розслідування. Про долю жертви поліція не повідомляє. Але судячи з того, що розслідування ведеться не за статтею "Вбивство", а за статтею "Хуліганство", 27-річний чоловік не загинув.

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Нагадаємо, останнім часом в столиці почастішали випадки стрілянини. Наприклад, 7 липня в Голосіївському районі поранення отримали двоє людей, в тому числі поліцейські. Стрілка затримали після штурму квартири, а через пару днів суд відправив його під арешт до вересня.

А вже сьогодні, 18 липня, стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.