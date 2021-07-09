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Навіть не матюкався, підстрелив трьох через квартиру – все, що потрібно знати про "голосіївського стрілка"

9 липня 2021 20:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід – на два місяці без права застави

Суд виніс запобіжний захід - подробиці. Фото: колаж "Сегодня"

Суд виніс запобіжний захід - подробиці. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і ще одну людину на Голосіївському проспекті, після чого закрився в квартирі. Сьогодні столичний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 7 вересня, без права внесення застави.

Що сталося?

У Голосіївському районі 7 липня сталася стрілянина. Були поранені – поліцейський і цивільний в ЖК "Парк Авеню".

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Як виявилося, конфлікт в будинку стався між старим і новим власником квартири. Копи намагалися вирішити конфлікт шляхом переговорів, але чоловік не погодився і вирішив підпалити квартиру. Штурмом поліцейські затримали зловмисника – Івана Мартинюка.

Що кажуть в адвокати?

В кінці нульових підозрюваний взяв півторамільйонний кредит в банку під заставу ще недобудованої квартири. Гроші Іван вчасно не повернув, тому банк звернувся до суду. Житло виставили на відкриті торги та в 2020-м продали.

Адвокат нового власника стверджує: його клієнт ні разу від моменту придбання житла потрапити туди так і не зміг. За його словами, старий власник там просто забарикадувався.

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Захисники стрілка кажуть, що житло продали незаконно. Адже на момент торгів там були зареєстровані сестра і неповнолітня племінниця Івана.

Що кажуть знайомі стрілка?

"Навіть матів від нього не чув", – знайомі захищають "голосіївського стрілка".

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Також стало відомо, що Іван Мартинюк полягає в організації "Браття". Учасники громадської організації "Браття", які прийшли підтримати Івана, поконфліктувати з поліцією сьогодні біля залу суду.

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Що говорить сам підозрюваний?

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"Голосіївський стрілок" перед обранням йому запобіжного заходу заявив, що відкрив стрілянину через те, що йому не надали рішення суду і не дали дочекатися адвокатів.

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Нагадаємо, в Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і ще одну людину на Голосіївському проспекті, після чого закрився в квартирі.

Як виявилося, конфлікт в ЖК "Парк Авеню" почався спочатку між старим і новим власником квартири.

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