Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах її брата

На Київщині педофіл сяде у в'язницю на 15 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Мешканцю Київської області суд виніс вирок у справі про зґвалтуванні 8-річної дитини. Злочинцю загрожує 15 років ув'язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Деталі

Як стало відомо, обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно неповнолітньої дитини.

В одному із сіл Білоцерківського району чоловік прийшов додому до знайомої. Вдома були її діти. Скориставшись відсутністю господарки, він відніс 8-річну дівчинку на город, де зґвалтував. Все відбувалося на очах 5-річного брата.

Обвинувачений своєї провини не визнав. Суд засудив злочинця до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті – 15 років позбавлення волі.

В Україні часто затримують педофілів. Фото: колаж "Сьогодні"

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому майже у 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

страх або сором;

недовіра батьків до слів дитини;

страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;

залежність сім'ї від педофіла.

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