Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у ее брата

В Киевской области педофил сядет в тюрьму на 15 лет. Фото: коллаж "Сегодня"
Жителю Киевской области суд вынес приговор по делу об изнасиловании 8-летнего ребенка. Преступнику грозит 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Детали
Как стало известно, обвиняемый в августе 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.
В одном из сел Белоцерковского района мужчина пришел домой к знакомой. Дома находились ее дети. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он отнес 8-летнюю девочку на огород, где изнасиловал. Все происходило на глазах 5-летнего брата.
Обвиняемый своей вины не признал. Суд приговорил преступника к самому суровому наказанию, предусмотренному санкцией статьи – 15 лет лишения свободы.
Сексуальное насилие над детьми в Украине
В среднем в почти 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.
Почему дети молчат
Причины молчания детей самые разные:
- страх или стыд;
- недоверие родителей к словам ребенка;
- страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
- зависимость семьи от педофила.
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