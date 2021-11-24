Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у ее брата

В Киевской области педофил сядет в тюрьму на 15 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителю Киевской области суд вынес приговор по делу об изнасиловании 8-летнего ребенка. Преступнику грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Детали

Как стало известно, обвиняемый в августе 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.

В одном из сел Белоцерковского района мужчина пришел домой к знакомой. Дома находились ее дети. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он отнес 8-летнюю девочку на огород, где изнасиловал. Все происходило на глазах 5-летнего брата.

Обвиняемый своей вины не признал. Суд приговорил преступника к самому суровому наказанию, предусмотренному санкцией статьи – 15 лет лишения свободы.

В Украине часто задерживают педофилов. Фото: коллаж "Сегодня"

Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем в почти 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

страх или стыд;

недоверие родителей к словам ребенка;

страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;

зависимость семьи от педофила.

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