Під Києвом збили літак окупантів

На Київщині ЗСЦ збили літак / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині військовослужбовці Нацгвардії знищили ворожий літак СУ-30.

Про це повідомляють у прямому ефірі Україна24.

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"Дуже вміло спрацювали гвардійці одразу 2-х зенітно-артилерійських розрахунків ", – сказали у програмі.

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