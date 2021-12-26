Під Києвом у жахливу ДТП із пожежею потрапила сім'я з дітьми – усі у лікарні (фото, відео)

У Київській області в ДТП потрапила ціла сім'я / Фото: Колаж: Сьогодні
У Броварському районі в ДТП потрапила іномарка BMW X5 та легковик ВАЗ-2115. Після зіткнення ВАЗ загорівся, постраждали чотири особи.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Аварія сталася 26 грудня близько 14:00 на трасі Київ – Чернігів поблизу села Скибин.
За попередніми даними, зіткнулися ВАЗ-2115 під керуванням 32-річного водія та BMW X5, який їхав попереду. Внаслідок ДТП ВАЗ спалахнув. Як пише dtp.kiev.ua, після удару пасажирку затисло в авто.
Постраждали 32-річний водій та його дружина і двоє неповнолітніх дітей, 7 та 9 років. Їх доправили до лікарні для надання допомоги.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Керування транспортом у стані сп'яніння.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.