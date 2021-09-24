Під Києвом вдруге підпалили машини: згоріли 5 автомобілів (фото)

Під Києвом згоріли 5 авто / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області, де раніше спалили автомобіль відомого блогера, на парковці ЖК Paradise Avenue в селі Крюківщина сталася серйозна пожежа. Невідомі підпалили машини, причому вдруге за останні 6 місяців.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
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Інцидент стався о 2:00 24 вересня на парковці нового житлового комплексу. На відео з камер відеоспостереження видно, як невідомий чоловік розливає на машини пальне, після чого вони спалахують.
На місці події працювали рятувальники, вони загасили вогонь. Втім, врятувати деякі машини не вдалося.
Місцеві жителі припускають, що пожежі можуть бути пов'язані з помстою одного з мешканців ЖК. Хто саме підпалив машини, поки невідомо. Цим будуть займатися слідчі.
Також люди нагадали, що аналогічний випадок стався в липні цього року, коли внаслідок підпалу також згоріли кілька машин. Однак причетних так і не встановили.
Якщо поліцейські все ж знайдуть зловмисника, йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
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