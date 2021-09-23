Під Радою сталася сутичка між ФОПамі і поліцією: є постраждала (відео)

У Києві почалися сутички на мітингу підприємців / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва під час мітингу підприємців сталася сутичка між учасниками акції та правоохоронцями. Копи відтіснили мітингувальників з дороги. В результаті постраждала жінка.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Підприємці намагалися прорватися крізь кордон поліції під Верховною Радою і перекрити рух вулицею Грушевського.

Однак правоохоронцям ця ідея не сподобалася, вони відігнали людей з дороги.

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Ймовірно, є й затримані. На відео видно, як кілька поліцейських несуть жінку через дорогу. При цьому учасниця акції тримає в руках якийсь лист і обурюється.

Під час сутичок постраждала жінка, її затиснули в натовпі і пошкодили ногу. Медики провели постраждалу до карети швидкої допомоги.

Фото "Сьогодні"

Чому мітингують ФОПи?

Сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, у ході якого розглянуть поправки щодо ФОПів у законодавчі акти і Податковий кодекс. Головна вимога мітингувальників – прийняти правки.

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