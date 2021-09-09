Подробиці смертельної ДТП з хасидами. У загиблого паломника було 12 дітей

Водій отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. Фото: колаж "Сьогодні"

У поліції Київської області розповіли подробиці смертельної ДТП, що сьогодні вранці сталася в Київській області. У результаті дорожньої пригоди загинув громадянин Ізраїлю. Він разом з 12 паломниками-хасидами їхав у Mercedes Sprinter з Умані до аеропорту "Бориспіль".

Водії були тверезими

За попередньою інформацією, водій Mercedes Sprinte, в якому їхали паломники, рухався в правому ряду з реверсивним рухом і отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

У результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, проте, виконуючи маневр, правою стороною зіткнувся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

Місце аварії. Фото: Нацполіціі Києва

У поліції Київської області кажуть, ще з'ясовують причину, через яку водій автобуса скоїв такий небезпечний маневр і виїхав на зустрічну смугу. Розбитий мікроавтобус вже відвезли з місця ДТП.

"Відомо, що водії обох автобусів були тверезими – це показала перевірка. Зараз встановлюються всі деталі і механізм ДТП. Уже відкрито кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху", – розповіли нам в поліції Київської області.

Що відомо про загиблого

"Відомо, що у загиблого 45-річного іноземця було 12 дітей. На місце ДТП виїжджали представники посольства Ізраїлю. За їхніми даними, загиблий виходець з міста Бейт-Шемеш. З іншими паломниками він їхав до аеропорту "Бориспіль", щоб повернутися додому. Нам відомо, що лікарі, які прибули на місце аварії, намагалися врятувати чоловіка – робили масаж серця і штучне дихання. На жаль, це не допомогло", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Загиблий паломник в момент ДТП перебував якраз на сидінні, де сталося безпосереднє зіткнення з автобусом.

Решта паломники вже поїхали до аеропорту. У них немає жодних пошкоджень.

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