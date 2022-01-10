Потоваришувала з собаками. У парку Києва помітили лисицю (відео)

У столиці знайшли лисицю у парку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у парку "Відрадний" місцеві жителі помітили лисицю. Тварина грала на порожньому стадіоні у снігу. За словами людей, вона ніколи не проявляє агресію та дружить з собаками.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ Зараз".

Реклама

У Києві знову побачили лисицю

На опублікованому відео можна побачити, як невелика лисиця грає у снігу на стадіоні у парку "Відрадний".

Звідки з'явилася там тварина і чи небезпечна вона – поки що невідомо.

Варто зазначити, що це не перший такий випадок у столиці. Так, наприкінці 2021 року на цьому ж місці вже бачили лисицю. За даними місцевих жителів, вона часто гуляє по парку. Люди спочатку думали, що тварина живе у когось удома, оскільки вона виглядає дуже доглянутою.

Реклама

Також місцеві жителі кажуть, що лисиця вже встигла потоваришувати з місцевими собаками і ніколи не проявляє агресію до людей.

У ботсаду Києва розгулює вовчиця

У Києві у Національному ботанічному саду імені Гришка помітили вовчицю. За попередніми даними, раніше вона жила у когось удома та її викинули.

Реклама

Як розповіли сайту "Сьогодні" зоозахисники, по території ботанічного саду імені Гришка розгулює вовк.