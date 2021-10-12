Половину України накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня

В Україні буде по-справжньому осіння погода/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 12 жовтня, в Україні очікується прохолодна, дощова погода. Водночас нещодавно в Карпатах зафіксували -9 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У всіх областях вітер буде 5-10 м/сек. Опади варто очікувати жителям Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

На заході Україна температура коливатиметься від +9 до +13 градусів. На сході синоптики прогнозують 12-16 градусів тепла.

У північних регіонах стовпчики термометрів сягатимуть +10-14 градусів. На півдні температура складе 13-17 градусів тепла.

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У Києві день пройде без опадів. Температура — +10-12 градусів.

Південь України може перетворитися на пустелю

Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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За словами вченого Євгена Дикого, це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Згідно з його прогнозом, через кілька десятків років це може привести до утворення пустелі на півдні України.

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