Половину Украины накроют дожди: прогноз погоды на 12 октября

В Украине будет по-настоящему осенняя погода/Коллаж: Сегодня
Во вторник, 12 октября, в Украине ожидается прохладная, дождливая погода. В то же время недавно в Карпатах зафиксировали -9 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во всех областях ветер будет 5-10 м/сек. Осадки стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
На западе Украины температура будет колебаться от +9 до +13 градусов. На востоке синоптики прогнозируют 12-16 градусов тепла.
В северных регионах столбики термометров будут достигать +10-14 градусов. На юге температура составит 13-17 градусов тепла.
В Киеве день пройдет без осадков. Температура — +10-12 градусов.
Юг Украины может превратиться в пустыню
Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
По словам ученого Евгения Дикого, это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Согласно его прогнозу, через несколько десятков лет это может привести к образованию пустыни на юге Украины.
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