Попросив сигарету: у Києві блогер ледь не помер після удару по голові (відео)

У Києві побили блогера. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві по вулиці Петра Сагайдачного компанія хлопців напала і побила блогера Олексія Остаповського, який попросив у них сигарету. Внаслідок цього потерпілий отримав гематому і йому зробили трепанацію.
Про це Остаповський розповів на своїй сторінці в Instagram.
Деталі НП
Подія трапилася 2 жовтня близько п'ятої ранку. Блогер після відпочинку в караоке підійшов попросити сигарету у компанії незнайомців. Зрештою хлопці напали на нього, і він опинився на асфальті без свідомості.
На кадрах відеозапису з камери спостереження можна побачити, що один з хлопців штовхнув потерпілого, а коли той відповів, то його ззаду вдарили по голові.
У потерпілого багато травм
Як розповів блогер, на його голові з'явилася гематома, через яку він "міг залишити цей світ". Постраждалого доправили до лікарні, зробили трепанацію черепа, видалили гематому, і він близько десяти годин лежав у реанімації, а потім два тижні перебував під наглядом лікарів.
"Зараз усі функції тіла, мозку працюють справно, проте в голові немає частини черепа", – зазначив Остаповський.
Удар був від п'ятикратного чемпіона України з карате
За словами Остаповського, його вдарив п'ятикратний чемпіон України з карате, який зараз нібито працює в комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності. Потерпілий вважає, що нападник намагається вплинути на слідство.
Що кажуть у поліції?
У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК. Триває досудове розслідування.
"Всі учасники тієї події встановлені, наразі слідство очікує результати експертиз і буде приймати відповідні процесуальні рішення", – додають у поліції Подільського району.