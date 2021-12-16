Портал у XIX століття? У Києві провалився асфальт у дворі будинку (фото)

У столиці помітили величезну яму у дворі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві у дворі будинку утворилася величезна яма. За словами очевидців, вибоїна веде до підвалів садиби початку XIX століття.
Відповідне фото опублікував Тимур Бобровський на сторінці у Facebook.
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Очевидець повідомив, що велика яма утворилася у дворі будинку на вул. Малій Житомирській, 16/3.
"Здається, це підвал якогось маєтку середини ХІХ ст. І що ж з цим робити?" – написав Бобровський.
У коментарях мешканка Києва Альона Мокроусова уточнила, що це підвали садиби початку ХІХ століття, будівлі якої – пам'ятники архітектури місцевого значення.
Велика яма у Києві. Фото: Тимур Бобровський
У Києві виявили на асфальті яму у формі серця
На столичній Троєщині, на бульварі Володимира Висоцького, з'явилася незвичайна яма на асфальті у вигляді сердечка.
"Це так мило, що навіть не так сумно", – пишуть користувачі соціальних мереж.
У комунальній корпорації "Київавтодор" кажуть, щоб залатати яму на проїжджій частині, потрібно знати точну адресу.
"Ймовірно – це прибудинкова територія або міжквартальний проїзд. А вони не на балансі "Київавтодору", – пояснили сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації.