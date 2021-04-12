Любовний карієс. У Києві виявили на асфальті яму в формі серця (фото)

На столичній Троєщині, на бульварі Володимира Висоцького, з'явилася незвичайна яма на асфальті у вигляді сердечка, повідомляє кореспондент "Сегодня".

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"Це так мило, що навіть не так сумно", – пишуть користувачі соціальних мереж.

У комунальній корпорації "Київавтодор" кажуть, щоб залатати яму на проїжджій частині, потрібно знати точну адресу.

"Швидше за все – це прибудинкова територія або міжквартальний проїзд. А вони не на балансі "Київавтодору", – пояснили сайту "Сегодня" в комунальній корпорації.

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Усувати такі вибоїни повинні силами ЖЕКів або РДА. Судячи з усього, серце на бульварі Висоцького буде розширюватися.

Раніше ми писали, що в Одесі через прорив труби з'явилася величезна яма.

Нагадаємо, раніше в Києві через прорив труби утворився провал під асфальтом, в який провалилося колесо вантажівки. В результаті ліквідувати аварію рятувальники не могли доти, поки з траси не прибрали машину.

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