Втратив свідомість за кермом: у Києві сталася смертельна ДТП (відео)

Медики, які приїхали на місце ДТП у Києві, констатували смерть водія/Колаж: Сьогодні
У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля втратив свідомість під час руху.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.
Деталі інциденту
Чоловік, який працював в службі Uber, віз пасажирку автомобілем KIA. За словами жінки, водію стало зле й він втратив свідомість за кермом. Автомобіль відкинуло на бордюр, а згодом в стовб та дерево.
Чоловік загинув на місці
Після ДТП пасажирка автомобіля одразу викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть водія. На місці ДТП працюють правоохоронці, які й з'ясовуватимуть всі обставини аварії.
ДТП у Харкові
У Харкові сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.
Автомобіль Mitsubishi Outlander влетів на швидкості в інший автомобіль і перекинувся. Інцидент стався неподалік восьмого хлібозаводу.
Загиблих в аварії немає. П'яного водія госпіталізували.
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