Дивом вижили: у Київській області сталася страшна ДТП за участю чотирьох автомобілів (фото)

У Київській області, де в аварії серйозно постраждала маленька дівчинка, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Деталі ДТП
Аварія за участю чотирьох транспортних засобів сталася близько 17 години у місті Вишневе. Внаслідок інциденту постраждали люди. В якому вони стані зараз — невідомо. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
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Смертельна ДТП за участю поліцейського
У Київській області поліцейський у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію. Правоохоронець завозив додому свого товариша, з яким вони разом відпочивали. Патрульний перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.
Внаслідок аварії 19-річний пасажир правоохоронця отримав серйозні травми та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні. Наступного дня хлопець помер.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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