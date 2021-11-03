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Дивом вижили: у Київській області сталася страшна ДТП за участю чотирьох автомобілів (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 листопада, 20:46
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Дорожньо-транспортна пригода ускладнила рух трасою
Обставини аварії з'ясовують правоохоронці/Колаж: Сьогодні
Обставини аварії з'ясовують правоохоронці/Колаж: Сьогодні

У Київській області, де в аварії серйозно постраждала маленька дівчинка, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Деталі ДТП

Аварія за участю чотирьох транспортних засобів сталася близько 17 години у місті Вишневе. Внаслідок інциденту постраждали люди. В якому вони стані зараз — невідомо. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Обставини аварії з'ясовують правоохоронці/Фото: Telegram: Київ оперативний
Обставини аварії з'ясовують правоохоронці/Фото: Telegram: Київ оперативний

ДТП спричинила затори/Фото: Telegram: Київ оперативний
ДТП спричинила затори/Фото: Telegram: Київ оперативний

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На щастя, обійшлося без загиблих/Фото: Telegram: Київ оперативний
На щастя, обійшлося без загиблих/Фото: Telegram: Київ оперативний

Смертельна ДТП за участю поліцейського

У Київській області поліцейський у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію. Правоохоронець завозив додому свого товариша, з яким вони разом відпочивали. Патрульний перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

Внаслідок аварії 19-річний пасажир правоохоронця отримав серйозні травми та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні. Наступного дня хлопець помер.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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